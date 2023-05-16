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16 мая, 06:16

ЦРУ пытается вербовать россиян через Telegram

ЦРУ создало телеграм-канал и открыто пытается вербовать россиян

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США снова пытается открыто вербовать россиян в Интернете. На этот раз американские спецслужбы пытаются подобраться к гражданам РФ через популярный мессенджер "Телеграм".

Сотрудники ЦРУ создали телеграм-канал и опубликовали пропагандистское видео на русском языке, отметив, что управление интересуется информацией о России, в том числе экономикой и высшим руководством страны. Также в телеграм-канале говорится, что спецслужба "впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ".

"Наша глобальная миссия требует, чтобы люди могли безопасно связаться с ЦРУ из любого места. Это видео показывает, как вымышленные русские принимают трудное, но важное решение тайно связаться с ЦРУ", — отмечается в одной из публикаций.

Как передаёт американский телеканал CNN, сотрудники разведуправления, причастные к данному проекту, уже признались, что таким образом хотят получить от россиян "информацию, в которой США так нуждаются".

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Напомним, в ноябре прошлого года замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу заявил о намерении вербовать россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. Посольство РФ сочло эти планы враждебными.

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ТАСС / AP

Николь Вербер
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