ЦРУ пытается вербовать россиян через Telegram

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США снова пытается открыто вербовать россиян в Интернете. На этот раз американские спецслужбы пытаются подобраться к гражданам РФ через популярный мессенджер "Телеграм".

Сотрудники ЦРУ создали телеграм-канал и опубликовали пропагандистское видео на русском языке, отметив, что управление интересуется информацией о России, в том числе экономикой и высшим руководством страны. Также в телеграм-канале говорится, что спецслужба "впервые устанавливает присутствие в Telegram, чтобы связаться с теми, кто чувствует себя вынужденным взаимодействовать с ЦРУ".

"Наша глобальная миссия требует, чтобы люди могли безопасно связаться с ЦРУ из любого места. Это видео показывает, как вымышленные русские принимают трудное, но важное решение тайно связаться с ЦРУ", — отмечается в одной из публикаций.