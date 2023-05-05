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5 мая, 14:44

МО: США вербовали бывавших на Украине специалистов по оружию массового поражения

Власти США вербовали ранее работавших на Украине специалистов по оружию массового поражения, сообщил начальник Войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он указал на заявления директора Управления научных исследований американского Минэнерго Джона Стивена Бинкли от 4 апреля 2022 года.

"Представленный документ подтверждает, что одним из направлений деятельности Министерства энергетики является вербовка ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения", сказал он в ходе брифинга на тему военно-биологической деятельности США.

Так, там говорится о содействии Украине в восстановлении свёрнутых научно-исследовательских программ двойного назначения после возможного возвращения специалистов. Ключевым фигурантом в реализации американских проектов, отметил генерал-лейтенант, является экс-сотрудник Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессор Ричард Веллер.

Утверждается, что именно он курировал изучение заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку. Работа проходила на базе двух украинских институтов ветеринарной медицины — в Киеве и Харькове.

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Ранее Игорь Кириллов обвинил США в создании биологического оружия вблизи границ России. По его словам, речь идёт о работе специалистов в лабораториях на территории ЛНР, ДНР и Херсонской области.

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Матвей Константинов
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