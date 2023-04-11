В Госдуму на ковёр вызовут посла США из-за биоопытов над бойцами ВСУ
В Госдуму хотят позвать посла США Трейси для беседы о биолабораториях на Украине
Госдума хочет вызвать на ковёр американского посла Линн Трейси, потому что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд не ответила на приглашение комиссии по биолабораториям на Украине, опыты в которых проводились в том числе над бойцами ВСУ.
"Это неуважение к парламенту. Страна, которая декларирует стандарты демократии, сама их не только нарушает, но и делает всё для того, чтобы их не существовало. Приглашайте посла США и спрашивайте с него, пускай отвечает за явку сюда Нуланд, пускай она отвечает перед комиссией, перед представителями народа. У них на словах одно, а на деле — другое", — пояснил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.
Сегодня депутаты рассматривают итоговый доклад комиссии по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
Ранее сообщалось, что США после вынужденной паузы, связанной с проведением спецоперации на Украине, возобновили одну из военно-биологических программ на территории Незалежной.
LIFE / Владимир Суворов