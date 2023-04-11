Минобороны обвинило США в создании компонентов биооружия вблизи границ России
США создают компоненты биологического оружия рядом с российской границей, заявил на пленарном заседании Госдумы начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.
По его словам, была проведена работа в местах расположения американских биологических объектов в Луганской и Донецкой народных республиках и Херсонской области.
"По результатам анализа документации и опроса очевидцев у нас не остаётся сомнений в том, что США под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения, включая создание компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российских границ", — сказал он.
За время проведения спецоперации Минобороны РФ изучило более двух тысяч документов, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на территории Украины, добавил Кириллов. Министерство установило конкретные фамилии должностных лиц, которые причастны к проведению военно-биологических исследований на территории США и Украины.
"Ни один из фактов, озвученный Министерством обороны, не был отвергнут Соединёнными Штатами. Ни у кого, включая страны Запада, не возникло сомнений в подлинности опубликованных документов", — подчеркнул начальник войск РХБЗ.
В апреле США возобновили одну из военно-биологических программ на Украине. А в конце 2022 года в Минобороны РФ сообщили, что американские спецслужбы курируют там военно-биологические программы. Выяснилось, что участие в этом принимали и сами граждане Незалежной — это представители украинских государственных институтов и частных компаний, Игорь Кириллов назвал их имена.
Shutterstock