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11 апреля, 11:18

Минобороны обвинило США в создании компонентов биооружия вблизи границ России

США создают компоненты биологического оружия рядом с российской границей, заявил на пленарном заседании Госдумы начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

По его словам, была проведена работа в местах расположения американских биологических объектов в Луганской и Донецкой народных республиках и Херсонской области.

"По результатам анализа документации и опроса очевидцев у нас не остаётся сомнений в том, что США под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения, включая создание компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российских границ", — сказал он.

За время проведения спецоперации Минобороны РФ изучило более двух тысяч документов, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на территории Украины, добавил Кириллов. Министерство установило конкретные фамилии должностных лиц, которые причастны к проведению военно-биологических исследований на территории США и Украины.

"Ни один из фактов, озвученный Министерством обороны, не был отвергнут Соединёнными Штатами. Ни у кого, включая страны Запада, не возникло сомнений в подлинности опубликованных документов", — подчеркнул начальник войск РХБЗ.

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В апреле США возобновили одну из военно-биологических программ на Украине. А в конце 2022 года в Минобороны РФ сообщили, что американские спецслужбы курируют там военно-биологические программы. Выяснилось, что участие в этом принимали и сами граждане Незалежной — это представители украинских государственных институтов и частных компаний, Игорь Кириллов назвал их имена.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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