Минобороны обвинило США в создании компонентов биооружия вблизи границ России

США создают компоненты биологического оружия рядом с российской границей, заявил на пленарном заседании Госдумы начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

По его словам, была проведена работа в местах расположения американских биологических объектов в Луганской и Донецкой народных республиках и Херсонской области.

"По результатам анализа документации и опроса очевидцев у нас не остаётся сомнений в том, что США под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения, включая создание компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российских границ", — сказал он.

За время проведения спецоперации Минобороны РФ изучило более двух тысяч документов, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на территории Украины, добавил Кириллов. Министерство установило конкретные фамилии должностных лиц, которые причастны к проведению военно-биологических исследований на территории США и Украины.