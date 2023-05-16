Какие регионы Украины может накрыть урановая пыль Что означают слухи о ЧП на складах снарядов с обеднённым ураном в Хмельницком и Тернополе и чем рискуют соседние регионы Украины. 170023 170023 Обложка © Shutterstock

— Радиоактивное облако, возникшее после уничтожения боеприпасов с обеднённым ураном, поставленных Украине, надвигается на Западную Европу, — заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он напомнил, что американцы уже не раз в истории "помогали" разным странам. Как и в этот раз — Украине. Тем, что оказали давление и заставили своих сателлитов согласиться с поставками боеприпасов с обеднённым ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации.

Что хранят ВСУ в Хмельницком и Тернополе

Киевский режим втайне от собственного населения хранит урановые снаряды на военных складах в пределах городов. И в случае их детонации или какого-то ЧП Украине угрожает экологическая катастрофа. Недавно в городах Тернополе и Хмельницком прогремели взрывы, которые украинские блогеры уже назвали мини-Чернобылем. О том, что украинская армия хранила танковые снаряды с сердечниками из обеднённого урана из Великобритании в Хмельницком, сообщил экс-депутат, бывший заместитель командира батальона "Азов"* Игорь Мосейчук. По его словам, руководство Незалежной замалчивает информацию об этих складах. Напомним, согласно заявлениям британских чиновников, Киев должен был получить 3000 снарядов с U-238 (обеднённым ураном).

Момент взрыва на территории завода "Катион". Видео © T.me / SHOT

В соцсетях наблюдается паника, жители этих регионов призывают друг друга бросать всё и уезжать в другие части страны, вывозить детей к родственникам. Украинские блогеры сравнивают фото и видеоролики с места разбора завалов и пожара в Хмельницком с АЭС "Фукусима", сообщая, что огонь тушат роботы-пожарные. Однако официально в Киеве происшествие называют взрывом на местной АЗС.

Военкоры сообщают, что в Хмельницком негласно работают дозиметрические патрули, а замеры радиационного фона производятся не только в зоне расположения Хмельницкой АЭС, но и в областном центре, а также на западе региона и в Тернополе. Скачок уровня радиации в районе Хмельницкого ретранслирует украинский портал SaveEcoBot: якобы он повысился с 80–100 до 140–160 нанозивертов.







В то же время проукраинские лидеры мнений активно комментируют инциденты, назвав разговоры о взрыве складов с урановыми снарядами фейком. Комментарии пользователей сводятся к простым выводам: "Доброе НАТО подогнало жителям Хмельницкого немного радиоактивной пыли в лёгкие, но Супрун и Шарий говорят, что это даже полезно для здоровья, повышает иммунитет".

Напомним, Киев готовился к аналогичным ситуациям давно. Год назад СМИ уже сообщали о странном списке. Из сводок НАТО в феврале 2022 года следовало, что Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. "В соответствии с необходимыми процедурами Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины".

Карта движения частиц U-238 на Украине. Инфографика © LIFE

Опасность снарядов с обеднённым ураном

"Подарок" Лондона рассыпался там, где не ждали. Заявив о поставке ракет с обеднённым ураном, правительство Великобритании имело в виду удары по Донбассу, но, по словам экспертов, снаряды остались в западных регионах Незалежной.

U-238 опасен вторичной радиацией, бета-излучением при попадании в организм и взаимодействии с тяжёлыми частицами. Обеднённый уран токсичен и способен испортить здоровье человеку, проникая через воду, воздух или продукты питания.

Нарушения в кровеносной системе, отказ почек и печени — далеко не полный список болезней. В Ираке и Сербии, где США бомбили такими снарядами территорию, число онкозаболеваний растёт год от года, а дети рождаются инвалидами. При взрыве урановых снарядов пыль попадает в почву и воду и земля становится непригодной для сельского хозяйства. В итоге бомбардировок Сербии такими бомбами рост онкологических заболеваний увеличился в три раза.

— Зона радиуса поражения от взрыва снарядов с обеднённым ураном составляет 50 километров. Эти территории можно считать опасной зоной. При попадании в воду и воздух это радиоактивное пятно будет расползаться. Саму зону поражения нельзя использовать для выращивания продуктов. Учитывая, что период полураспада урана 4,5 миллиарда лет, то эта проблема навсегда. В Ираке, Сирии минимум в шесть раз увеличилось число заболевших раком с чрезвычайно тяжёлыми последствиями. Для того чтобы нивелировать проблему в соседних областях и местах поражения, придётся снимать весь верхний слой почвы и вывозить его в радиационные могильники, — сказал Лайфу микробиолог, бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. — Пока мы не знаем, все ли три тысячи снарядов успел поставить Киеву Лондон, и это затрудняет оценку угроз для России.

Применение снарядов, по словам эксперта, равносильно применению "грязной бомбы": "Похоже, украинцы не собираются жить на этой земле, если они складируют такое оружие и не следят за его безопасностью и, более того, собираются применять его на собственной территории". Несмотря на то что альфа-излучение не такое опасное, как бета или гамма, при попадании в организм человека оно приводит к фатальным последствиям.

Что ещё Британия отправляет на Украину

Британия за прошедший год стала для Киева крупнейшим поставщиком вооружения. £2,3 миллиарда за 2022 год и обещание увеличить помощь превращают правительство Соединённого Королевства в главного интересанта украинского конфликта. После визита президента Незалежной Владимира Зеленского британский премьер-министр пообещал ему партии ракет ПВО и БПЛА, включая "сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км", сообщают СМИ. До этого были поставлены 200 штук крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow с дальностью поражения 250–560 километров, ещё одна партия составит порядка 400 ракет. Также Киеву обещают обучить украинских пилотов по стандартам НАТО на самолётах F-16.

*Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Елена Стафеева