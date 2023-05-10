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10 мая, 14:40

Киев разозлили слухи о ликвидации главкома ВСУ после отказа от беседы с генералами НАТО

Замминистра обороны Украины опровергла слухи о смерти главкома ВСУ Залужного

<p>Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A3_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%C2%BB_16.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Міністерство у справах ветеранів України</p>

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Фото © Wikipedia / Міністерство у справах ветеранів України

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала ложью информацию о гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

"Все живы!" коротко написала замминистра и пояснила, что всего за неделю наткнулась на три сообщения о смерти военачальника. Маляр считает, что авторы этих слухов преследуют несколько целей, среди которых психологическое влияние на Залужного, деморализация украинских войск и хайп.

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Напомним, Залужный отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО, сославшись на напряжённую ситуацию в Незалежной.

Татьяна Миссуми
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