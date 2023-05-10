Киев разозлили слухи о ликвидации главкома ВСУ после отказа от беседы с генералами НАТО

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала ложью информацию о гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

"Все живы!" — коротко написала замминистра и пояснила, что всего за неделю наткнулась на три сообщения о смерти военачальника. Маляр считает, что авторы этих слухов преследуют несколько целей, среди которых психологическое влияние на Залужного, деморализация украинских войск и хайп.