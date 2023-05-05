Украинский генерал предсказал протесты из-за неуважения Зеленским армии
Генерал ВСУ Кривонос: Среди военных растёт недовольство действиями Зеленского
В рядах ВСУ растёт недовольство из-за неуважения со стороны президента Незалежной Владимира Зеленского, заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос. По его словам, военных уже достало такое отношение политиков, а сами они устали от боевых действий. В то же время Зеленский "кормит" их общими фразами, а власть не может обеспечить фронт всем необходимым.
"Военные видят, что для них закон работает не в их пользу. <…> Они молчат, но всё же терпение заканчивается", — сказал он в интервью телеканалу "Прямой".
В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, добавил Кривонос, не высказывается по ситуации из-за своей профессиональной дисциплины. Однако в случае ухудшения обстоятельств он может вмешаться, добавил генерал.
Ранее Сергей Кривонос рассказал об ошибках обороны ВСУ Артёмовска. По его словам, город не подготовлен к ведению боевых действий, а оставить его нужно было ещё в феврале.
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