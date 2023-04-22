Как немцы в 41-м: Украинский генерал посоветовал ВСУ поучиться тактике у нацистов

Украинским военным следует брать пример с нацистов и наступать только в тех местах, где у ВС России не хватает личного состава. Об этом заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос.

"Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример линии Сталина, которая в 1941 году не сработала... и немцы в течение двух-трёх дней перешли её и продолжили своё наступление. <…> Для нас главное — наступать там, где не будет русских в этих окопах", — сказал он в эфире украинского Пятого канала.

Генерал признал, что в вопросе строительства оборонительных укреплений Российская армия значительно превосходит ВСУ. По его словам, киевские власти не уделяли этому вопросу достаточно внимания.