Как немцы в 41-м: Украинский генерал посоветовал ВСУ поучиться тактике у нацистов
Генерал ВСУ Кривонос посоветовал использовать тактику нацистов против России
Украинским военным следует брать пример с нацистов и наступать только в тех местах, где у ВС России не хватает личного состава. Об этом заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос.
"Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример линии Сталина, которая в 1941 году не сработала... и немцы в течение двух-трёх дней перешли её и продолжили своё наступление. <…> Для нас главное — наступать там, где не будет русских в этих окопах", — сказал он в эфире украинского Пятого канала.
Генерал признал, что в вопросе строительства оборонительных укреплений Российская армия значительно превосходит ВСУ. По его словам, киевские власти не уделяли этому вопросу достаточно внимания.
Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник потребовал от Запада увеличить помощь Незалежной в десять раз для завершения конфликта в 2023 году. Он поблагодарил иностранных партнёров за уже предоставленные объёмы, но заявил, что этого недостаточно.
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