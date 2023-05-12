Регион

Уведомления отключены

12 мая, 11:58

Зеленский провёл ставку, где наконец "нашёлся" главком ВСУ

Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ Залужного и главы Минобороны Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский провёл ставку Верховного главнокомандующего, где присутствовал в том числе главком Вооружённых сил Незалежной Валерий Залужный, слухи о смерти которого на днях распространились по Сети.

"Ставка… Были важные доклады главкома Залужного, министра Резникова, Генштаба и министра стратегпрома Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", — написал Зеленский в телеграм-канале.

При этом фотографий с заседания ставки в посте украинского лидера не было.

Зеленский вклинился в видеопереговоры главкома ВСУ с военной верхушкой США

Зеленский вклинился в видеопереговоры главкома ВСУ с военной верхушкой США

Напомним, на днях главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО, сославшись на напряжённую ситуацию в Незалежной. После этого в Сети появились слухи о том, что Залужный мог быть ликвидирован. Киев разозлили эти сообщения, и замминистра обороны Украины Анне Маляр пришлось отдельно заявлять, что главком жив.

Обложка ©

Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров