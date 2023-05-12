Зеленский провёл ставку, где наконец "нашёлся" главком ВСУ
Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ Залужного и главы Минобороны Резникова
Президент Украины Владимир Зеленский провёл ставку Верховного главнокомандующего, где присутствовал в том числе главком Вооружённых сил Незалежной Валерий Залужный, слухи о смерти которого на днях распространились по Сети.
"Ставка… Были важные доклады главкома Залужного, министра Резникова, Генштаба и министра стратегпрома Камышина. Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", — написал Зеленский в телеграм-канале.
При этом фотографий с заседания ставки в посте украинского лидера не было.
Напомним, на днях главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО, сославшись на напряжённую ситуацию в Незалежной. После этого в Сети появились слухи о том, что Залужный мог быть ликвидирован. Киев разозлили эти сообщения, и замминистра обороны Украины Анне Маляр пришлось отдельно заявлять, что главком жив.
Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website