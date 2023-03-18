Зеленский вклинился в видеопереговоры главкома ВСУ с военной верхушкой США

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и главком вооружённых сил Валерий Залужный переговорили по видеосвязи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны страны Ллойдом Остином и главой Объединённого комитета начальников штабов Марком Милли.

"Во встрече также приняли участие: министр обороны Украины Алексей Резников и его первый заместитель Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и замруководителя Офиса президента Роман Машовец", — написал он в своём телеграм-канале.

К разговору позже подключился и президент страны Владимир Зеленский. Стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, боевые действия на самых сложных его направлениях, а также неотложные и долгосрочные потребности ВСУ. Представители Киева не забыли в конце поблагодарить США и американский народ "за всестороннюю и мощную поддержку".