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18 марта, 10:31

Зеленский вклинился в видеопереговоры главкома ВСУ с военной верхушкой США

Ермак сообщил о совместном с Залужным разговоре с военной верхушкой США

<p>Украинский президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency, © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Defenceofkyiv.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine</p>

Украинский президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency, © Wikipedia / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и главком вооружённых сил Валерий Залужный переговорили по видеосвязи с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, министром обороны страны Ллойдом Остином и главой Объединённого комитета начальников штабов Марком Милли.

"Во встрече также приняли участие: министр обороны Украины Алексей Резников и его первый заместитель Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий оперативно-стратегической группировкой "Хортица" Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук и замруководителя Офиса президента Роман Машовец", написал он в своём телеграм-канале.

К разговору позже подключился и президент страны Владимир Зеленский. Стороны обсудили текущую ситуацию на фронте, боевые действия на самых сложных его направлениях, а также неотложные и долгосрочные потребности ВСУ. Представители Киева не забыли в конце поблагодарить США и американский народ "за всестороннюю и мощную поддержку".

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Последние переговоры Андрея Ермака и Джейка Салливана состоялись в начале месяца. Отдельно стороны обсудили ситуацию в Артёмовске и удары российских дронов по украинским объектам.

Матвей Константинов
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