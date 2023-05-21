В Минобороны Украины заявили, что Залужный по-прежнему исполняет обязанности главкома ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает исполнять обязанности, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Так она отреагировала на предположения в Сети о том, что его "исчезновение" могло быть вызвано ранением.

"Главком на месте. Делает свою работу", — написала она в телеграм-канале и добавила, что "только что общалась" с ним.