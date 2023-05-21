В Минобороны Украины заявили, что Залужный по-прежнему исполняет обязанности главкома ВСУ
Минобороны Украины: Залужный продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает исполнять обязанности, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Так она отреагировала на предположения в Сети о том, что его "исчезновение" могло быть вызвано ранением.
"Главком на месте. Делает свою работу", — написала она в телеграм-канале и добавила, что "только что общалась" с ним.
Напомним, 10 мая главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО, сославшись на напряжённую ситуацию в Незалежной. После этого в Сети появились слухи о том, что Залужный мог быть ликвидирован. Киев разозлили эти сообщения, и замминистра обороны Украины Анне Маляр пришлось отдельно заявлять, что главком жив.
ТАСС / Zuma