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20 мая, 22:46

В Минобороны Украины заявили, что Залужный по-прежнему исполняет обязанности главкома ВСУ

Минобороны Украины: Залужный продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает исполнять обязанности, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Так она отреагировала на предположения в Сети о том, что его "исчезновение" могло быть вызвано ранением.

"Главком на месте. Делает свою работу", — написала она в телеграм-канале и добавила, что "только что общалась" с ним.

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Напомним, 10 мая главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО, сославшись на напряжённую ситуацию в Незалежной. После этого в Сети появились слухи о том, что Залужный мог быть ликвидирован. Киев разозлили эти сообщения, и замминистра обороны Украины Анне Маляр пришлось отдельно заявлять, что главком жив.

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ТАСС / Zuma

Оксана Попова
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