Джокер ДНР узнал от шпионов о тяжёлом ранении Залужного при ударе по штабу ВСУ под Павлоградом
Джокер ДНР заявил, что Залужный тяжело ранен и перенёс несколько операций
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото © ТАСС / Zuma
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжёлое ранение после ракетного удара ВС России по украинскому штабу под Павлоградом и уже перенёс несколько операций. Об этом пишет в телеграм-канале главарь хакерской группы Джокер ДНР. По его данным, перспективы у офицера не самые радужные.
"По данным моих шпионов, генерал Залужный получил тяжёлое ранение в начале мая при ракетном ударе по штабу ВСУ под Павлоградом. Было проведено несколько тяжёлых хирургических операций, после которых он если и выживет, то точно не сможет адекватно управлять армией. Западные хозяева запретили украинским клоунам об этом говорить, чтобы это не повлияло на боевой дух украинских солдат перед наступлением", — утверждает Джокер ДНР.
Хакер уверен, что без участия главнокомандующего шансов у ВСУ провести успешную контратаку нет, а любые операции станут "массовым суицидом". Он констатировал, что Залужного как военного начальника "можно списывать".
Напомним, с недавних пор Валерий Залужный перестал появляться на публике, а 10 мая и вовсе отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО. После этого в Сети появились слухи о его смерти или болезни, что разозлило киевские власти. По словам замминистра обороны страны Анны Маляр, Залужный якобы на рабочем месте и продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ.