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Регион
Опубликовано 21 мая 2023, 17:27
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Джокер ДНР узнал от шпионов о тяжёлом ранении Залужного при ударе по штабу ВСУ под Павлоградом

Джокер ДНР заявил, что Залужный тяжело ранен и перенёс несколько операций

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото © ТАСС / Zuma

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото © ТАСС / Zuma

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжёлое ранение после ракетного удара ВС России по украинскому штабу под Павлоградом и уже перенёс несколько операций. Об этом пишет в телеграм-канале главарь хакерской группы Джокер ДНР. По его данным, перспективы у офицера не самые радужные.

"По данным моих шпионов, генерал Залужный получил тяжёлое ранение в начале мая при ракетном ударе по штабу ВСУ под Павлоградом. Было проведено несколько тяжёлых хирургических операций, после которых он если и выживет, то точно не сможет адекватно управлять армией. Западные хозяева запретили украинским клоунам об этом говорить, чтобы это не повлияло на боевой дух украинских солдат перед наступлением", утверждает Джокер ДНР.

Хакер уверен, что без участия главнокомандующего шансов у ВСУ провести успешную контратаку нет, а любые операции станут "массовым суицидом". Он констатировал, что Залужного как военного начальника "можно списывать".

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Напомним, с недавних пор Валерий Залужный перестал появляться на публике, а 10 мая и вовсе отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО. После этого в Сети появились слухи о его смерти или болезни, что разозлило киевские власти. По словам замминистра обороны страны Анны Маляр, Залужный якобы на рабочем месте и продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ.

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Матвей Константинов
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