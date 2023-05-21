Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжёлое ранение после ракетного удара ВС России по украинскому штабу под Павлоградом и уже перенёс несколько операций. Об этом пишет в телеграм-канале главарь хакерской группы Джокер ДНР. По его данным, перспективы у офицера не самые радужные.

"По данным моих шпионов, генерал Залужный получил тяжёлое ранение в начале мая при ракетном ударе по штабу ВСУ под Павлоградом. Было проведено несколько тяжёлых хирургических операций, после которых он если и выживет, то точно не сможет адекватно управлять армией. Западные хозяева запретили украинским клоунам об этом говорить, чтобы это не повлияло на боевой дух украинских солдат перед наступлением", — утверждает Джокер ДНР.