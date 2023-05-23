Офис пропавшего главкома ВСУ делится его "успехами" на фоне слухов о том, что он при смерти

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, не появлявшийся на публике с начала мая, обсудил по телефону с верховным командующим объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи усиление противовоздушной обороны, гласит новая запись в телеграм-канале украинского военачальника.

"Провёл телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Необходимость усиления ПВО, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами нашего диалога", — сказано в опубликованном сообщении.

Другими темами для беседы пропавшего главкома ВСУ называется продление совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники, а также решение президента Украины Владимира Зеленского создать корпус морской пехоты.