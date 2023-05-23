Офис пропавшего главкома ВСУ делится его "успехами" на фоне слухов о том, что он при смерти
У Залужного рассказали о его разговоре с командующим силами НАТО в Европе
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (у микрофона). Фото © Пресс-служба главкома ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, не появлявшийся на публике с начала мая, обсудил по телефону с верховным командующим объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, американским генералом Кристофером Каволи усиление противовоздушной обороны, гласит новая запись в телеграм-канале украинского военачальника.
"Провёл телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Необходимость усиления ПВО, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов были ключевыми темами нашего диалога", — сказано в опубликованном сообщении.
Другими темами для беседы пропавшего главкома ВСУ называется продление совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники, а также решение президента Украины Владимира Зеленского создать корпус морской пехоты.
Примечательно, что пост на странице военачальника не подкреплён его актуальной фотографией или фрагментом разговора. Никаких комментариев относительно слухов о том, что он при смерти, там тоже не появляется.
Напомним, Залужный перестал появляться на публике, а 10 мая он и вовсе отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО. Пользователи Сети начали строить самые разные теории, что разозлило киевские власти, а замминистра обороны Незалежной Анна Маляр утверждает, что он находится на рабочем месте. А по данным хакеров, Залужный получил серьёзные ранения и, скорее всего, не жилец. Есть и потустороннее мнение: экстрасенс Андрей Чуканов считает, что главнокомандующего ВСУ подставили и хотят "грохнуть", подбросив куда-нибудь тело.