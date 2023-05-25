"Скоро всё узнаете": Нардеп опубликовала фото с Залужным и нагнала интриги
Депутат Рады Пуртова опубликовала фото с главкомом ВСУ Залужным
Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, слухи о ранении которого ходят с начала мая. Нардеп решила нагнать интриги, подписав снимок фразой: "Скоро всё узнаете".
Когда было сделано фото, не уточняется.
Депутат Рады Анна Пуртова опубликовала фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Анна Пуртова
Советница ВСУ признала, что выложила старое фото с Залужным, а в своём проколе обвинила "российскую пропаганду"
Напомним, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая. Пользователи Сети начали строить самые разные догадки, а российские СМИ узнали, что главком ВСУ получил серьёзные ранения в результате ракетного удара ВС РФ. Залужный якобы перенёс трепанацию черепа и, по прогнозам, будет жить, но продолжать службу не сможет. Хирург Александр Гоев рассказал Лайфу, что может ждать главкома ВСУ после такой операции.
Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Анна Пуртова