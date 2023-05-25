"Скоро всё узнаете": Нардеп опубликовала фото с Залужным и нагнала интриги

Депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, слухи о ранении которого ходят с начала мая. Нардеп решила нагнать интриги, подписав снимок фразой: "Скоро всё узнаете".