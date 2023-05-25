Советница ВСУ признала, что выложила старое фото с Залужным, а в своём проколе обвинила "российскую пропаганду"

Советник командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины Алёна Шевцова призналась, что выложила в соцсети старое фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Ранее она попыталась выдать снимок за свежий, однако её разоблачили.

"Я знаю, что наш главком живой-здоровый. В подписи нигде не указано, что фото сделано сегодня. Досадно, что люди ведутся на российскую пропаганду и принимают за правду то, что озвучивают российские СМИ... У меня на странице сообщение от 2 мая", — так Шевцова ответила комментаторам своей публикации.