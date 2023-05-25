Советница ВСУ признала, что выложила старое фото с Залужным, а в своём проколе обвинила "российскую пропаганду"
Советница командования ВСУ призналась, что выложила старое фото с Залужным
Советник командования ВСУ Алёна Шевцова и главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Скриншот Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) Альона Шевцова
Советник командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины Алёна Шевцова призналась, что выложила в соцсети старое фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Ранее она попыталась выдать снимок за свежий, однако её разоблачили.
"Я знаю, что наш главком живой-здоровый. В подписи нигде не указано, что фото сделано сегодня. Досадно, что люди ведутся на российскую пропаганду и принимают за правду то, что озвучивают российские СМИ... У меня на странице сообщение от 2 мая", — так Шевцова ответила комментаторам своей публикации.
Алёна Шевцова призналась, что выложила в соцсети старое фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Скриншот © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) Альона Шевцова
Напомним, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая. Пользователи Сети начали строить самые разные догадки, что разозлило киевские власти и заставило их сообщать об успехах Залужного. При этом российские СМИ узнали, что главком ВСУ ещё в начале мая получил серьёзные ранения в результате ракетного удара ВС РФ. Залужный якобы перенёс трепанацию черепа и, по прогнозам, будет жить, но продолжать службу не сможет. Хирург Александр Гоев рассказал Лайфу, что может ждать главкома ВСУ после такой операции.