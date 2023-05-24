Хирург рассказал, что может ждать Залужного после трепанации черепа

Для человека, перенёсшего трепанацию черепа, под запретом ответственные профессии. Об этом Лайфу рассказал хирург, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Гоев, комментируя новости о возможной операции главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Сама по себе операция предполагает обычное вскрытие полости черепа. Реабилитация зависит от того, по какой причине операция проводилась. Если это абсцесс мозга, всё зависит от того, насколько успешно всё это будет купировано, насколько сильными были повреждения. Другое дело — если это гематома или резекция опухоли мозга. В зависимости от этого реабилитация проходит от нескольких недель до нескольких месяцев", — рассказал хирург Лайфу.

Человеку, перенёсшему такую операцию, необходимо снизить физическую и эмоциональную нагрузку, находиться под контролем врача, добавил Гоев. По словам специалиста, если трепанация прошла успешно, пациенту можно выполнять любую работу, под запретом только сверхответственные профессии, которые несут риски для окружающих.