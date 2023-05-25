На Украине попытались выдать старое фото Залужного за свежее, но всё пошло не по плану

На Украине попытались выдать старое фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за свежее, но неудачно. Такую попытку предприняла советник командования Сухопутных войск Украины Алёна Шевцова, опубликовав селфи с Залужным в социальных сетях.





После появления совместного фото реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. Они увидели, что Шевцова уже размещала данный снимок 2 мая, причём в этой же одежде, о чём начали писать ей в комментариях. Осознав разоблачение, она быстро удалила посты, однако скрины быстро разлетелись по Сети.