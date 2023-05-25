На Украине попытались выдать старое фото Залужного за свежее, но всё пошло не по плану
Советница командования ВСУ опубликовала старое фото с Залужным под видом нового
Советник командования ВСУ Алёна Шевцова опубликовала в социальных сетях старые снимки с Залужным, выдав за новые, но после удалила их. Обложка © Скриншот Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) Альона Шевцова
На Украине попытались выдать старое фото главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за свежее, но неудачно. Такую попытку предприняла советник командования Сухопутных войск Украины Алёна Шевцова, опубликовав селфи с Залужным в социальных сетях.
После появления совместного фото реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. Они увидели, что Шевцова уже размещала данный снимок 2 мая, причём в этой же одежде, о чём начали писать ей в комментариях. Осознав разоблачение, она быстро удалила посты, однако скрины быстро разлетелись по Сети.
Это далеко не первая попытка Киева показать Залужного, не появлявшегося на публике с начала мая, целым и невредимым. Однако на данный момент уже известно о том, что главком ВСУ получил осколочное ранение и в данный момент проходит лечение.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая, когда отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО. Пользователи Сети начали строить самые разные догадки, что разозлило киевские власти. Позже на Украине бодро отрапортовали об успехах Залужного. При этом российские СМИ узнали, что главком ВСУ ещё в начале мая получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ по командному пункту. Залужный якобы перенёс трепанацию черепа и, по прогнозам, будет жить, но продолжать службу не сможет. Экстрасенс Андрей Чуканов в беседе с Лайфом раскрыл страшную судьбу Залужного.