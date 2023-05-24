"Страшный сон": Политолог раскрыл главный вопрос о Залужном, так волнующий Киев

Возвращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в медийное пространство невыгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в эфире радио Sputnik заявил профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов. Он напомнил, что в последнее время именно главком ВСУ считался сменщиком нынешнего лидера Незалежной.

"Все эти столкновения, в частности, по Бахмуту (по Артёмовску), мы же очень много слышали, что Залужный рекомендовал выводить все боеспособные части из этой мясорубки, технику поберечь, снаряды поберечь, но Зеленский требовал вбрасывать, вбрасывать и вбрасывать. <…> Возвращение Залужного — самый страшный сон для команды Зеленского", — подчеркнул эксперт.

Специалист также напомнил, что в СМИ была информация о ранении Залужного, которое он получил, находясь в одном из командных пунктов. В связи с этим в Киеве назрел актуальный вопрос о том, кто мог "сдать" местонахождение штаба.

"Главный вопрос, который обсуждается в Киеве, — кто "сдал" местонахождение штаба. Причём там не только Залужный якобы попал под этот удар, но и ещё несколько десятков высших офицеров, в том числе натовских. Поэтому его и перевезли в натовский госпиталь вместе со всеми остальными", — добавил политолог.