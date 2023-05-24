"Страшный сон": Политолог раскрыл главный вопрос о Залужном, так волнующий Киев
Политолог Баширов: Возвращение Залужного в медийное поле невыгодно Зеленскому
Возвращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в медийное пространство невыгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в эфире радио Sputnik заявил профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов. Он напомнил, что в последнее время именно главком ВСУ считался сменщиком нынешнего лидера Незалежной.
"Все эти столкновения, в частности, по Бахмуту (по Артёмовску), мы же очень много слышали, что Залужный рекомендовал выводить все боеспособные части из этой мясорубки, технику поберечь, снаряды поберечь, но Зеленский требовал вбрасывать, вбрасывать и вбрасывать. <…> Возвращение Залужного — самый страшный сон для команды Зеленского", — подчеркнул эксперт.
Специалист также напомнил, что в СМИ была информация о ранении Залужного, которое он получил, находясь в одном из командных пунктов. В связи с этим в Киеве назрел актуальный вопрос о том, кто мог "сдать" местонахождение штаба.
"Главный вопрос, который обсуждается в Киеве, — кто "сдал" местонахождение штаба. Причём там не только Залужный якобы попал под этот удар, но и ещё несколько десятков высших офицеров, в том числе натовских. Поэтому его и перевезли в натовский госпиталь вместе со всеми остальными", — добавил политолог.
По его мнению, присутствие в информационном поле начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова является отвлекающим моментом, однако и эта говорящая голова "совершает ляпы".
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая, когда отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО. Пользователи Сети начали строить самые разные догадки, что разозлило киевские власти. Позже на Украине бодро отрапортовали об успехах Залужного. При этом российские СМИ узнали, что главком ВСУ ещё в начале мая получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ по командному пункту. Залужный якобы перенёс трепанацию черепа и, по прогнозам, будет жить, но продолжать службу не сможет. Экстрасенс Андрей Чуканов в беседе с Лайфом раскрыл страшную судьбу Залужного.
president.gov.ua