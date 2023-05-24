Нарышкин: Россия получает данные о Залужном, но не будет разглашать что-либо

У российской стороны есть данные о состоянии здоровья главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, но разглашать что-либо Москва не намерена, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Так он прокомментировал информацию о том, что Залужный был тяжело ранен.

"Мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Поэтому вряд ли сообщу что-то, что находится за пределами имеющихся у вас знаний", — отметил Нарышкин в разговоре с журналистами.