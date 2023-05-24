Нарышкин: Россия получает данные о Залужном, но не будет разглашать что-либо
У российской стороны есть данные о состоянии здоровья главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, но разглашать что-либо Москва не намерена, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Так он прокомментировал информацию о том, что Залужный был тяжело ранен.
"Мы получаем информацию, но я не могу вам гарантировать, что эта информация на 100% достоверна. Поэтому вряд ли сообщу что-то, что находится за пределами имеющихся у вас знаний", — отметил Нарышкин в разговоре с журналистами.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая, когда отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО. Пользователи Сети начали строить самые разные догадки, что разозлило киевские власти. Позже на Украине бодро отрапортовали об успехах Залужного. При этом российские СМИ узнали, что главком ВСУ ещё в начале мая получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ по командному пункту. Залужный якобы перенёс трепанацию черепа и, по прогнозам, будет жить, но продолжать службу не сможет. Экстрасенс Андрей Чуканов в беседе с Лайфом раскрыл страшную судьбу Залужного.
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