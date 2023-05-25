Опубликовано видео с "пропавшим" главкомом ВСУ Залужным

В Сети появилось видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, слухи о ранении которого ходят с начала мая. Утверждается, что кадры сняты сегодня.

Видео опубликовано в телеграм-канале украинского военного и блогера Анатолия Штефана. Залужный выглядит здоровым и бодрым.

Валерий Залужный. Видео © Телеграм-канал Анатолій Штефан "Штірліц"