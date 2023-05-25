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25 мая, 14:09

Опубликовано видео с "пропавшим" главкомом ВСУ Залужным

В Сети появилось видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, слухи о ранении которого ходят с начала мая. Утверждается, что кадры сняты сегодня.

Видео опубликовано в телеграм-канале украинского военного и блогера Анатолия Штефана. Залужный выглядит здоровым и бодрым.

Валерий Залужный. Видео © Телеграм-канал Анатолій Штефан "Штірліц"

Напомним, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая. Пользователи Сети начали строить самые разные догадки, а российские СМИ узнали, что главком ВСУ получил серьёзные ранения в результате ракетного удара ВС РФ и якобы перенёс трепанацию черепа. 25 мая депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным, подписав снимок фразой: "Скоро всё узнаете".

Обложка ©

Телеграм-канал Анатолій Штефан "Штірліц"

Александра Вишнякова
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