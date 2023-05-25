Опубликовано видео с "пропавшим" главкомом ВСУ Залужным
В Сети появилось видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, слухи о ранении которого ходят с начала мая. Утверждается, что кадры сняты сегодня.
Видео опубликовано в телеграм-канале украинского военного и блогера Анатолия Штефана. Залужный выглядит здоровым и бодрым.
Валерий Залужный. Видео © Телеграм-канал Анатолій Штефан "Штірліц"
Напомним, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный перестал появляться на публике в начале мая. Пользователи Сети начали строить самые разные догадки, а российские СМИ узнали, что главком ВСУ получил серьёзные ранения в результате ракетного удара ВС РФ и якобы перенёс трепанацию черепа. 25 мая депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала фото с главкомом ВСУ Валерием Залужным, подписав снимок фразой: "Скоро всё узнаете".
Телеграм-канал Анатолій Штефан "Штірліц"