МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Залужного

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Это следует из базы ведомства.

По какой именно статье его разыскивают, в ведомстве не указали. Однако известно, что в декабре 2022 года СКР возбудил уголовное дело против Залужного за преступления в Мариуполе.