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30 мая, 13:27

МВД России объявило в розыск главкома ВСУ Залужного

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного. Это следует из базы ведомства.

"Залужный Валерий, украинец, 8 июля 1973 года рождения, разыскивается по статье УК", — говорится в базе МВД.

По какой именно статье его разыскивают, в ведомстве не указали. Однако известно, что в декабре 2022 года СКР возбудил уголовное дело против Залужного за преступления в Мариуполе.

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Напомним, в начале мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике. Российские СМИ сообщали, что он был ранен в результате ракетного удара ВС РФ и перенёс трепанацию черепа. 25 мая депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала их совместное фото, подписав его фразой: "Скоро всё узнаете", а после видео с "пропавшим" главкомом ВСУ запостил украинский блогер Анатолий Штефан.

Обложка ©

Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY

Наталья Исакова
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