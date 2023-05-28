Экс-генерал ВСУ объяснил, почему Зеленскому выгодно слить Залужного
Украинский генерал Кривонос заявил, что офис Зеленского следит за Залужным
Украинские власти старательно выдавливают главкома вооружённых сил страны Валерия Залужного из медиапространства, опасаясь, что он может создать политическую угрозу для президента страны Владимира Зеленского. Таким мнением поделился генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
"Офис (Зеленского. — Прим. Лайфа) красиво, системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля", — подчеркнул он в интервью депутату Рады Гео Леросу.
Кривонос уверен, что офис Зеленского уже строит планы на будущие президентские выборы, а Залужный рассматривается как прямой конкурент и потенциальная угроза. Генерал добавил, что киевский режим давно зачистил окружение главкома и расставил там своих людей, чтобы "установить слежку за каждым его шагом для доклада своим кураторам, что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит".
Напомним, в начале мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике. Российские СМИ сообщали, что он был ранен в результате ракетного удара ВС РФ и перенёс трепанацию черепа. 25 мая депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала их совместное фото, подписав его фразой: "Скоро всё узнаете", а после видео с "пропавшим" главкомом ВСУ запостил украинский блогер Анатолий Штефан.
ТАСС / ZUMA