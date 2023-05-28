Экс-генерал ВСУ объяснил, почему Зеленскому выгодно слить Залужного

Кривонос уверен, что офис Зеленского уже строит планы на будущие президентские выборы, а Залужный рассматривается как прямой конкурент и потенциальная угроза. Генерал добавил, что киевский режим давно зачистил окружение главкома и расставил там своих людей, чтобы "установить слежку за каждым его шагом для доклада своим кураторам, что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит".