Пресс-служба "пропавшего" Залужного сообщила о его телефонном разговоре с генералом США Милли

В телеграм-канале главкома Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, который долгое время не появляется на публике, появилось сообщение о состоявшемся телефонном разговоре между ним и председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. В посте указано, что стороны обсудили контрнаступление ВСУ и поставки вооружения, но кем именно он был опубликован — неизвестно.

"Провёл телефонный разговор с председателем объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах вооружённых сил", — сказано в сообщении.

В тексте также указано, что Залужный и Милли обсудили поставки вооружения Киеву, в частности и дальнобойные снаряды.