Пресс-служба "пропавшего" Залужного сообщила о его телефонном разговоре с генералом США Милли
Пресс-служба Залужного сообщила о его телефонном разговоре с генералом США Милли
В телеграм-канале главкома Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, который долгое время не появляется на публике, появилось сообщение о состоявшемся телефонном разговоре между ним и председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. В посте указано, что стороны обсудили контрнаступление ВСУ и поставки вооружения, но кем именно он был опубликован — неизвестно.
"Провёл телефонный разговор с председателем объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах вооружённых сил", — сказано в сообщении.
В тексте также указано, что Залужный и Милли обсудили поставки вооружения Киеву, в частности и дальнобойные снаряды.
Напомним, в начале мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике, чем вызвал множество домыслов. Пользователи строили самые разные догадки и выдвигали версии. Российские СМИ сообщали, что Залужный был сильно ранен в результате ракетного удара ВС РФ и перенёс трепанацию черепа. 25 мая депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала их совместное фото, подписав его фразой: "Скоро всё узнаете", а после видео с "пропавшим" главкомом ВСУ запостил украинский блогер Анатолий Штефан.
t.me / Анатолій Штефан "Штірліц"