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31 мая, 20:42

Пресс-служба "пропавшего" Залужного сообщила о его телефонном разговоре с генералом США Милли

Пресс-служба Залужного сообщила о его телефонном разговоре с генералом США Милли

В телеграм-канале главкома Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, который долгое время не появляется на публике, появилось сообщение о состоявшемся телефонном разговоре между ним и председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. В посте указано, что стороны обсудили контрнаступление ВСУ и поставки вооружения, но кем именно он был опубликован — неизвестно.

"Провёл телефонный разговор с председателем объединённого комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Рассказал об обстановке на фронте, дальнейших планах вооружённых сил", — сказано в сообщении.

В тексте также указано, что Залужный и Милли обсудили поставки вооружения Киеву, в частности и дальнобойные снаряды.

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Напомним, в начале мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике, чем вызвал множество домыслов. Пользователи строили самые разные догадки и выдвигали версии. Российские СМИ сообщали, что Залужный был сильно ранен в результате ракетного удара ВС РФ и перенёс трепанацию черепа. 25 мая депутат Верховной рады Украины Анна Пуртова опубликовала их совместное фото, подписав его фразой: "Скоро всё узнаете", а после видео с "пропавшим" главкомом ВСУ запостил украинский блогер Анатолий Штефан.

Обложка ©

t.me / Анатолій Штефан "Штірліц"

Оксана Попова
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