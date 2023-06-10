Сальдо: Днепр войдёт в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня
Днепр может войти в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"По предварительным расчётам ПАО "Русгидро", Днепр войдёт в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня", — написал он в своём телеграм-канале.
Также глава региона отметил, что в Новой Каховке уровень воды за сутки упал до семи метров, там началась откачка воды и уборка мусора с улиц. Затопление сходит на нет и в низовьях реки: в Алёшках — до трёх метров, а в Голой Пристани — до четырёх.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов Херсонской области. На данный момент известно о восьми погибших. Из зоны бедствия эвакуировали более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Накануне президент России Владимир Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС. Её возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
ТАСС / Алексей Коновалов