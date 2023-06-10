Сальдо: Днепр войдёт в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня

Днепр может войти в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"По предварительным расчётам ПАО "Русгидро", Днепр войдёт в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня", — написал он в своём телеграм-канале.

Также глава региона отметил, что в Новой Каховке уровень воды за сутки упал до семи метров, там началась откачка воды и уборка мусора с улиц. Затопление сходит на нет и в низовьях реки: в Алёшках — до трёх метров, а в Голой Пристани — до четырёх.