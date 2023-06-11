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10 июня, 23:55

Число пострадавших после наводнения в Херсонской области выросло до 77

Сальдо: Число пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС увеличилось до 77 человек

После разрушения на Каховской ГЭС в Херсонской области госпитализировали уже 77 человек, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

По его словам, медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали почти семь тысяч человек

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали почти семь тысяч человек

Также врио главы региона отметил, что на данный момент уровень воды в Новокаховском городском округе снизился до семи метров, в Алёшкинском муниципальном округе — до 1,5 метра, в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 метра.

А ранее Владимир Сальдо объяснил, когда Днепр войдёт в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС. По прогнозам ПАО "Русгидро", это произойдёт к 16 июня.

Сотрудники ООН прибыли в Херсон для оценки ущерба от подрыва Каховской ГЭС

Сотрудники ООН прибыли в Херсон для оценки ущерба от подрыва Каховской ГЭС

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Telegram / Андрей Алексеенко (председатель Правительства Херсонской области)

Юлия Коновалова
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