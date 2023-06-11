Число пострадавших после наводнения в Херсонской области выросло до 77

После разрушения на Каховской ГЭС в Херсонской области госпитализировали уже 77 человек, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

По его словам, медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Также врио главы региона отметил, что на данный момент уровень воды в Новокаховском городском округе снизился до семи метров, в Алёшкинском муниципальном округе — до 1,5 метра, в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 метра.