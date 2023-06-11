Число пострадавших после наводнения в Херсонской области выросло до 77
Сальдо: Число пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС увеличилось до 77 человек
После разрушения на Каховской ГЭС в Херсонской области госпитализировали уже 77 человек, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.
По его словам, медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
Также врио главы региона отметил, что на данный момент уровень воды в Новокаховском городском округе снизился до семи метров, в Алёшкинском муниципальном округе — до 1,5 метра, в Голопристанском муниципальном округе — до 2,1 метра.
А ранее Владимир Сальдо объяснил, когда Днепр войдёт в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС. По прогнозам ПАО "Русгидро", это произойдёт к 16 июня.
Telegram / Андрей Алексеенко (председатель Правительства Херсонской области)