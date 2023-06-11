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10 июня, 22:23

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали почти семь тысяч человек

Сальдо сообщил, что с затопленных территорий эвакуировано почти 7 тысяч человек

С затопленных территорий Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС эвакуировано почти семь тысяч человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

"К исходу 10 июня с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано почти семь тысяч человек (из них детей — 323, маломобильных граждан — 112), в том числе за сутки — 902 человека. В пунктах временного размещения от общего числа эвакуированных находится около 1,5 тысячи человек", — информирует политик.

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В пунктах временного размещения с сегодняшнего дня пострадавшие могут получить справку о подтверждении факта проживания в зоне ЧС и утраты предметов первой необходимости. Сальдо поблагодарил всех, кто помогает в этот трудный момент: спасателей МЧС, военных, медиков, волонтёров, сотрудников администраций районов и области.

А ранее врио губернатора Херсонской области сообщил, когда Днепр войдёт в своё привычное русло ниже Каховской ГЭС. По предварительным расчётам ПАО "Русгидро", это случится к 16 июня.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Лариса Сафронова
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