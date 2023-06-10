Ущерб от подрыва Каховской ГЭС оценили в 11,5 млрд рублей
В Херсонской области подсчитали ущерб, причинённый инфраструктуре подрывом Каховской ГЭС. Его размер составил как минимум 11,5 миллиарда рублей и в дальнейшем может увеличиться. Об этом сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко.
"Предварительный расчёт ущерба, нанесённого терактом нацистов инфраструктуре области (соцобъектам, дорогам, сетям и так далее), завершён. Он измеряется колоссальной суммой — 11,5 миллиарда рублей", — отметил он в телеграм-канале.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказалось 35 населённых пунктов Херсонской области. Восемь человек погибло, эвакуировать удалось около шести тысяч человек. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Для ликвидации последствий ЧП создадут комиссию, которую возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин.
Telegram / МЧС России