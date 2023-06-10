Ущерб от подрыва Каховской ГЭС оценили в 11,5 млрд рублей

В Херсонской области подсчитали ущерб, причинённый инфраструктуре подрывом Каховской ГЭС. Его размер составил как минимум 11,5 миллиарда рублей и в дальнейшем может увеличиться. Об этом сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко.