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Регион
Опубликовано 10 июня 2023, 13:11
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Ущерб от подрыва Каховской ГЭС оценили в 11,5 млрд рублей

В Херсонской области подсчитали ущерб, причинённый инфраструктуре подрывом Каховской ГЭС. Его размер составил как минимум 11,5 миллиарда рублей и в дальнейшем может увеличиться. Об этом сообщил глава правительства области Андрей Алексеенко.

"Предварительный расчёт ущерба, нанесённого терактом нацистов инфраструктуре области (соцобъектам, дорогам, сетям и так далее), завершён. Он измеряется колоссальной суммой — 11,5 миллиарда рублей", — отметил он в телеграм-канале.

В "Единой России" рассказали, как помогают пострадавшим после прорыва дамбы Каховской ГЭС
В "Единой России" рассказали, как помогают пострадавшим после прорыва дамбы Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказалось 35 населённых пунктов Херсонской области. Восемь человек погибло, эвакуировать удалось около шести тысяч человек. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Для ликвидации последствий ЧП создадут комиссию, которую возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Telegram / МЧС России

Татьяна Миссуми
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