Свыше 23 тысяч жилых домов подтоплены в Херсонской области из-за разрушения ГЭС
В Херсонской области свыше 23 тысяч жилых домов всё ещё находятся в зоне подтопления после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"По последним данным, в результате прорыва Каховской ГЭС в зоне подтопления оказались 23 228 жилых домов на территории 20 населённых пунктов", — говорится в сообщении.
Подтоплены также Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов. При этом освободились от воды 150 жилых домов в Новокаховском городском округе и 170 — в Голопристанском районе.
Указывается, что на 10–15% освободились от воды территории затопленных населённых пунктов. При этом точное число домов, в которых больше нет воды, станет известно после разминирования, которое нужно сделать из-за выноса на поверхность взрывоопасных предметов.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов Херсонской области. Пострадало 77 человек. При этом уже известно о спасении 1736 человек. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Для ликвидации последствий ЧП создана комиссия, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Ущерб от подрыва оценили в 11,5 млрд рублей.
ТАСС / Алексей Коновалов