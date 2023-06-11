Свыше 23 тысяч жилых домов подтоплены в Херсонской области из-за разрушения ГЭС

В Херсонской области свыше 23 тысяч жилых домов всё ещё находятся в зоне подтопления после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"По последним данным, в результате прорыва Каховской ГЭС в зоне подтопления оказались 23 228 жилых домов на территории 20 населённых пунктов", — говорится в сообщении.

Подтоплены также Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов. При этом освободились от воды 150 жилых домов в Новокаховском городском округе и 170 — в Голопристанском районе.