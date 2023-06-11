МЧС: В Херсонской области спасено 1736 человек после разрушения Каховской ГЭС

Сотрудники МЧС спасли 1736 человек в Херсонской области после наводнения, начавшегося из-за ЧП на Каховской ГЭС, среди них 165 детей. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Сотрудники МЧС спасли 1736 человек после разрушения Каховской ГЭС. Видео © t.me / mchs_official

"Сейчас число эвакуированных 6026 человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Также эвакуируют домашних животных", — информирует ведомство.