МЧС: В Херсонской области спасено 1736 человек после разрушения Каховской ГЭС
Сотрудники МЧС спасли 1736 человек в Херсонской области после наводнения, начавшегося из-за ЧП на Каховской ГЭС, среди них 165 детей. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.
Сотрудники МЧС спасли 1736 человек после разрушения Каховской ГЭС. Видео © t.me / mchs_official
"Сейчас число эвакуированных 6026 человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильный гражданин. Также эвакуируют домашних животных", — информирует ведомство.
В зону подтопления спасатели доставили уже порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды. Для ликвидации последствий ЧС привлечено 795 человек и 344 единицы техники. Спасатели помогают коммунальным службам откачивать воду с помощью насосного оборудования.
Напомним, 6 июня дамба Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов со стороны ВСУ. В зоне подтопления оказалось 35 населённых пунктов Херсонской области. Пострадало 77 человек. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Для ликвидации последствий ЧП создана комиссия, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Кадр из видео t.me / mchs_official