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12 июня, 12:32

В Херсонской области полностью затопило монастырь

Леонтьев: Корсунский Богородичный монастырь затоплен из-за ЧС на Каховской ГЭС

<p>Вид на Корсунский Богородичный монастырь. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%B7_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B8.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Oleg Marchuk</p>

Вид на Корсунский Богородичный монастырь. Обложка © Wikipedia / Oleg Marchuk

В Херсонской области полностью затопило женский Корсунский Богородичный монастырь в результате украинского теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Корсунский женский монастырь, основанный в XVIII веке, полностью затоплен", — приводит слова Леонтьева РИА "Новости".

Мэр Новой Каховки добавил, что также оказались затоплены два дворца и один дом, находящиеся на территории Новокаховского городского округа.

Вода полностью ушла из Новой Каховки после украинского теракта на ГЭС

Вода полностью ушла из Новой Каховки после украинского теракта на ГЭС

Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области. Затоплены 35 населённых пунктов и свыше 23 тысяч жилых домов. В результате ЧП погибло восемь человек. Как ожидается, Днепр войдёт в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня.

Светлана Оперук
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