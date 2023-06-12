В Херсонской области полностью затопило монастырь
Леонтьев: Корсунский Богородичный монастырь затоплен из-за ЧС на Каховской ГЭС
Вид на Корсунский Богородичный монастырь. Обложка © Wikipedia / Oleg Marchuk
В Херсонской области полностью затопило женский Корсунский Богородичный монастырь в результате украинского теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Корсунский женский монастырь, основанный в XVIII веке, полностью затоплен", — приводит слова Леонтьева РИА "Новости".
Мэр Новой Каховки добавил, что также оказались затоплены два дворца и один дом, находящиеся на территории Новокаховского городского округа.
Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области. Затоплены 35 населённых пунктов и свыше 23 тысяч жилых домов. В результате ЧП погибло восемь человек. Как ожидается, Днепр войдёт в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня.