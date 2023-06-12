В Херсонской области полностью затопило монастырь

В Херсонской области полностью затопило женский Корсунский Богородичный монастырь в результате украинского теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Мэр Новой Каховки добавил, что также оказались затоплены два дворца и один дом, находящиеся на территории Новокаховского городского округа.