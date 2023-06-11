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11 июня, 17:12

Вода полностью ушла из Новой Каховки после украинского теракта на ГЭС

Власти Новой Каховки: Вода уже полностью сошла с улиц города

К настоящему времени вода уже полностью сошла с улиц Новой Каховки, затопленной после украинского теракта на местной ГЭС, сообщает администрация города.

Обстановка в Новой Каховке. Видео © Telegram / VGA_NovayaKahovka

"На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены", — говорится в сообщении.

В селе Корсунка, где затопление было наиболее существенным, тоже уже почти вся вода ушла с улиц.

  • Обстановка в Новой Каховке. Фото © Telegram / VGA_NovayaKahovka
    Обстановка в Новой Каховке. Фото © Telegram / VGA_NovayaKahovka
  • Обстановка в Новой Каховке. Фото © Telegram / VGA_NovayaKahovka
    Обстановка в Новой Каховке. Фото © Telegram / VGA_NovayaKahovka
  • Обстановка в Новой Каховке. Фото © Telegram / VGA_NovayaKahovka
    Обстановка в Новой Каховке. Фото © Telegram / VGA_NovayaKahovka

Обстановка в Новой Каховке. Фото © Telegram / VGA_NovayaKahovka

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Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Также не обошлось без жертв: погибло восемь человек и 77 пострадало. Спасти удалось 1736 жителей. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Власти РФ создали комиссию для ликвидации последствий ЧП во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Обложка ©

Telegram / VGA_NovayaKahovka

Наталья Исакова
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