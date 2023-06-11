Вода полностью ушла из Новой Каховки после украинского теракта на ГЭС

К настоящему времени вода уже полностью сошла с улиц Новой Каховки, затопленной после украинского теракта на местной ГЭС, сообщает администрация города.

Обстановка в Новой Каховке. Видео © Telegram / VGA_NovayaKahovka

"На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены", — говорится в сообщении.

В селе Корсунка, где затопление было наиболее существенным, тоже уже почти вся вода ушла с улиц.