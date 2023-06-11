"Ждали, чтобы нас забрали": Жительница затопленной Голой Пристани поблагодарила спасателей

"Трое суток мы ждали, чтобы кто-то нас забрал. Сегодня наконец услышали нас и приехали забрали. Дай Бог им здоровья, чтобы всю жизнь жили счастливо", — благодарит российских спасателей одна из эвакуированных жительниц.

Другая пострадавшая от устроенного Киевом теракта на Каховской ГЭС отметила, что из-за потопа ей вместе с супругом также пришлось трое суток просидеть на втором этаже дачного дома. В итоге волонтёры уговорили их эвакуироваться. Сейчас все вывезенные люди находятся в пункте временного размещения. Несмотря на непростую жизненную ситуацию, они сохраняют бодрый настрой и рассчитывают уже вскоре вернуться домой.