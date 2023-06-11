"Ждали, чтобы нас забрали": Жительница затопленной Голой Пристани поблагодарила спасателей
Эвакуированные жители затопленной Голой Пристани поблагодарили спасателей
Жители Голой Пристани, подвергшейся затоплению после подрыва дамбы на Каховской ГЭС, поблагодарили спасателей за эвакуацию, сообщает пресс-служба правительства Херсонской области.
Жители затопленной Голой Пристани поблагодарили спасателей. Видео © Предоставлено Лайфу
"Трое суток мы ждали, чтобы кто-то нас забрал. Сегодня наконец услышали нас и приехали забрали. Дай Бог им здоровья, чтобы всю жизнь жили счастливо", — благодарит российских спасателей одна из эвакуированных жительниц.
Другая пострадавшая от устроенного Киевом теракта на Каховской ГЭС отметила, что из-за потопа ей вместе с супругом также пришлось трое суток просидеть на втором этаже дачного дома. В итоге волонтёры уговорили их эвакуироваться. Сейчас все вывезенные люди находятся в пункте временного размещения. Несмотря на непростую жизненную ситуацию, они сохраняют бодрый настрой и рассчитывают уже вскоре вернуться домой.
Напомним, 6 июня в результате массированных ударов ВСУ разрушилась дамба Каховской ГЭС в Херсонской области, в результате чего оказались затоплены 35 населённых пунктов и более 23 тысяч жилых домов. Также не обошлось без жертв: погибло восемь человек и 77 пострадало. Спасти удалось 1736 жителей. Ожидается, что Днепр вернётся в привычное русло к 16 июня. Власти РФ создали комиссию для ликвидации последствий ЧП во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
Кадр из видео © Предоставлено Лайфу