Путин заявил о 10-кратном росте оборонного производства по самым востребованным направлениям
Путин: Оборонное производство в России за год выросло в 2,7 раза
Оборонное производство в России за год выросло в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям — в 10 раз. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.
"У нас по основным видам вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям — в десять раз", — сказал глава государства.
По всем направлениям заделы есть, вопрос в наращивании, уточнил Путин.
На встрече с военными корреспондентами президент также выразил уверенность, что Россия выполнит все задачи СВО. Никаких принципиальных изменений в задачах спецоперации по сравнению с начальным периодом не произошло, подчеркнул глава государства.
ТАСС / Михаил Джапаридзе