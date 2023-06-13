Путин заявил о 10-кратном росте оборонного производства по самым востребованным направлениям

Оборонное производство в России за год выросло в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям — в 10 раз. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами.

"У нас по основным видам вооружений производство за год увеличено в 2,7 раза, а по наиболее востребованным направлениям — в десять раз", — сказал глава государства.

По всем направлениям заделы есть, вопрос в наращивании, уточнил Путин.