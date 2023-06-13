Путин назвал танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире

Специальная военная операция подтвердила, что российский танк Т-90М "Прорыв" — лучший в мире. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

"Сейчас можно сказать, что Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит — всё. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищённость выше", — сказал Путин.