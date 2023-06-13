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Опубликовано 13 июня 2023, 15:12

Путин назвал танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире

Танк Т-90М "Прорыв". Обложка © ТАСС / Стрингер

Танк Т-90М "Прорыв". Обложка © ТАСС / Стрингер

Специальная военная операция подтвердила, что российский танк Т-90М "Прорыв" — лучший в мире. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.

"Сейчас можно сказать, что Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит — всё. Там некому и нечего делать. Он дальше, точнее. И защищённость выше", сказал Путин.

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Напомним, на этой же встрече Путин заявил, что украинские войска в ходе контрнаступления потеряли как минимум 160 танков и 360 бронемашин.

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Андрей Григорьев
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