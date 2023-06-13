Российские военные захватили немецкие танки Leopard. Видео с трофейной техникой опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. Кадры сняты бойцами ВС РФ на Запорожском направлении.

Российские военные захватили танки Leopard и БМП Bradley. Видео © t.me / mod_russia

"Вот он, фрицевский нахваленный Leopard… Слава России! Победа будет за нами!" — сказал за кадром российский военнослужащий, стоя рядом с иностранной военной техникой.

Также в ролике показаны захваченные американские БМП Bradley. Как уточняется, кадры сделали военнослужащие подразделений группировки "Восток".

"Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники", — указали в военном ведомстве.