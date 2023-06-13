МО показало видео с трофейной зарубежной техникой в зоне СВО
Минобороны показало видео с трофейными танками Leopard и БМП Bradley в Запорожье
Российские военные захватили немецкие танки Leopard. Видео с трофейной техникой опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. Кадры сняты бойцами ВС РФ на Запорожском направлении.
Российские военные захватили танки Leopard и БМП Bradley. Видео © t.me / mod_russia
"Вот он, фрицевский нахваленный Leopard… Слава России! Победа будет за нами!" — сказал за кадром российский военнослужащий, стоя рядом с иностранной военной техникой.
Также в ролике показаны захваченные американские БМП Bradley. Как уточняется, кадры сделали военнослужащие подразделений группировки "Восток".
"Некоторые боевые машины с работающими двигателями, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники", — указали в военном ведомстве.
Ранее Лайф писал, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли уже половину полученных от Финляндии бронированных машин разминирования (БМР) на базе танка Leopard 2. БМР Leopard 2R HMBV хотели снять с вооружения ВС Финляндии, поскольку они непригодны для использования в климатических условиях страны, но в итоге отдали их Киеву.
t.me / mod_russia