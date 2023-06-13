Илон Маск объяснил причину потерь ВСУ немецких танков Leopard 2

В социальной сети один из пользователей опубликовал пост замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, где тот требовал поставить Киеву больше Leopard 2, так как в последние дни "их разрывают в клочья". Читатель предположил, что о таких результатах может говорить недостаточный уровень подготовки ВСУ, после чего вмешался Маск.