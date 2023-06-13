Илон Маск объяснил причину потерь ВСУ немецких танков Leopard 2
Маск назвал немецкие танки Leopard 2 уязвимыми для противотанкового оружия и мин
Немецкие танки Leopard 2 легко уничтожаются противотанковым оружием и минами, поэтому огромные потери ВСУ данного вида техники неудивительны. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск в "Твиттере".
В социальной сети один из пользователей опубликовал пост замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, где тот требовал поставить Киеву больше Leopard 2, так как в последние дни "их разрывают в клочья". Читатель предположил, что о таких результатах может говорить недостаточный уровень подготовки ВСУ, после чего вмешался Маск.
"Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами", — подчеркнул Маск.
Ранее стало известно, что украинские войска в ходе контрнаступления потеряли уже половину полученных от Финляндии бронированных машин разминирования (БМР) на базе танка Leopard 2. БМР Leopard 2R HMBV хотели снять с вооружения ВС Финляндии, поскольку они непригодны для использования в климатических условиях страны, но в итоге отдали их Киеву.
t.me / Министерство обороны России