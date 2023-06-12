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12 июня, 18:01

ВСУ лишились половины финских машин разминирования на базе "Леопардов"

HS: ВСУ потеряли половину полученных от Финляндии БМР на базе Leopard 2

<p>Уничтоженные Leopard 2R HMBV. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ok_spn/25123" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Канал специального наzначения</a></p>

Уничтоженные Leopard 2R HMBV. Обложка © Telegram / Канал специального наzначения

Украинские войска в ходе контрнаступления потеряли уже половину полученных от Финляндии бронированных машин разминирования (БМР) на базе танка Leopard 2. Как сообщает финское издание Helsingin Sanomat (HS), техника была уничтожена в Запорожской области.

Ранее БМР Leopard 2R HMBV хотели снять с вооружения ВС Финляндии, поскольку они непригодны для использования в климатических условиях страны. В Минобороны заявляли, что этот вид техники надо переоборудовать в буксировочные машины и эвакуаторы. В итоге машины было решено отдать Киеву (всего их было шесть). К слову, в соцсетях сегодня появились фотографии уничтоженной российскими военными техники ВСУ. В частности, на снимках как раз видны взорванные немецкие БМР на базе танка Leopard 2 и американские БМП Bradley.

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Ранее Лайф сообщал, что на Украине потребовали у ФРГ утроить число поставляемых танков Leopard 2. Кроме того, украинская сторона призвала немцев передать Киеву дополнительно 60 единиц БМП Marder и дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Наталья Исакова
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