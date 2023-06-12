ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 июня 2023, 18:01
18911

ВСУ лишились половины финских машин разминирования на базе "Леопардов"

HS: ВСУ потеряли половину полученных от Финляндии БМР на базе Leopard 2

Уничтоженные Leopard 2R HMBV. Обложка © Telegram / Канал специального наzначения

Уничтоженные Leopard 2R HMBV. Обложка © Telegram / Канал специального наzначения

Украинские войска в ходе контрнаступления потеряли уже половину полученных от Финляндии бронированных машин разминирования (БМР) на базе танка Leopard 2. Как сообщает финское издание Helsingin Sanomat (HS), техника была уничтожена в Запорожской области.

Ранее БМР Leopard 2R HMBV хотели снять с вооружения ВС Финляндии, поскольку они непригодны для использования в климатических условиях страны. В Минобороны заявляли, что этот вид техники надо переоборудовать в буксировочные машины и эвакуаторы. В итоге машины было решено отдать Киеву (всего их было шесть). К слову, в соцсетях сегодня появились фотографии уничтоженной российскими военными техники ВСУ. В частности, на снимках как раз видны взорванные немецкие БМР на базе танка Leopard 2 и американские БМП Bradley.

Минобороны показало, во что ВС РФ превратили пытавшиеся атаковать их западные танки ВСУ
Минобороны показало, во что ВС РФ превратили пытавшиеся атаковать их западные танки ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что на Украине потребовали у ФРГ утроить число поставляемых танков Leopard 2. Кроме того, украинская сторона призвала немцев передать Киеву дополнительно 60 единиц БМП Marder и дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar