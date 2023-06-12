ВСУ лишились половины финских машин разминирования на базе "Леопардов"

Ранее БМР Leopard 2R HMBV хотели снять с вооружения ВС Финляндии, поскольку они непригодны для использования в климатических условиях страны. В Минобороны заявляли, что этот вид техники надо переоборудовать в буксировочные машины и эвакуаторы. В итоге машины было решено отдать Киеву (всего их было шесть). К слову, в соцсетях сегодня появились фотографии уничтоженной российскими военными техники ВСУ. В частности, на снимках как раз видны взорванные немецкие БМР на базе танка Leopard 2 и американские БМП Bradley.