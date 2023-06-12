На Украине потребовали у ФРГ утроить число поставляемых танков Leopard 2
Замглавы МИД Украины Мельник призвал ФРГ передать Киеву новые танки и БМП
Киеву требуется большее количество военной техники, в том числе немецких танков Leopard 2. Такое мнение в интервью изданию Tagesspiegel высказал замглавы МИД Украины и экс-посол Незалежной в Берлине Андрей Мельник.
"Украинской армии в первую очередь нужно гораздо большее количество западных танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", — сказал дипломат.
По словам Мельника, Германия может утроить "без угрозы для обороноспособности" 18 предоставленных Киеву Leopard 2, поскольку в стране имеется более 300 таких танков. Политик отметил, что каждый Leopard 2 "для решающего наступления буквально на вес золота". Кроме того, Мельник призвал власти Германии передать Киеву дополнительно 60 единиц БМП Marder и дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Напомним, что Берлин отказывается поставлять Киеву ракеты Taurus, несмотря на буквально выпрашивание со стороны украинских властей. Данные снаряды, которые могут долететь до Москвы, предназначены для истребителей четвёртого поколения F-16, ранее обещанных Киеву Западом.
ТАСС / Armin Weigel / dpa