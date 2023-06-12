На Украине потребовали у ФРГ утроить число поставляемых танков Leopard 2

Киеву требуется большее количество военной техники, в том числе немецких танков Leopard 2. Такое мнение в интервью изданию Tagesspiegel высказал замглавы МИД Украины и экс-посол Незалежной в Берлине Андрей Мельник.

"Украинской армии в первую очередь нужно гораздо большее количество западных танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", — сказал дипломат.

По словам Мельника, Германия может утроить "без угрозы для обороноспособности" 18 предоставленных Киеву Leopard 2, поскольку в стране имеется более 300 таких танков. Политик отметил, что каждый Leopard 2 "для решающего наступления буквально на вес золота". Кроме того, Мельник призвал власти Германии передать Киеву дополнительно 60 единиц БМП Marder и дальнобойные крылатые ракеты Taurus.