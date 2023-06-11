ВСУ признались в потере большей части БМП Bradley при попытке наступления
AFP: Украинское подразделение сообщило о потери большей части БМП Bradley при наступлении
Украинские военнослужащие подтвердили, что теряют огромное число переданной им техники при попытке контрнаступления. Как пишет Франс Пресс со ссылкой на одного из солдат ВСУ, в частности, их подразделения лишились большего числа американских боевых машин пехоты Bradley.
"Группа украинских солдат заявила, что они потеряли большую часть Bradley", — сказано в статье.
В ней также уточняется, что из девяти машин мотопехотного подразделения шесть были уничтожены ВС РФ при отражении наступления ВСУ и только одна избежала повреждений. Также в материале подчёркивается, что у украинской армии отсутствуют какие-либо достижения в наступлении.
Как стало известно ранее, президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита на подконтрольную Киеву территорию Херсонской области сообщили о больших потерях и неудачах ВСУ. Так, войска киевского режима лишились множества танков, в том числе французских AMX-10 и немецких Leopard. Также был нанесён удар по критически важному радару Hensoldt TRML-4D AESA, части системы ПВО Iris-T, размещённой в зоне боевых действий для поддержки ВСУ.
Flickr / mashleymorgan