Украинские военнослужащие подтвердили, что теряют огромное число переданной им техники при попытке контрнаступления. Как пишет Франс Пресс со ссылкой на одного из солдат ВСУ, в частности, их подразделения лишились большего числа американских боевых машин пехоты Bradley.

"Группа украинских солдат заявила, что они потеряли большую часть Bradley", — сказано в статье.

В ней также уточняется, что из девяти машин мотопехотного подразделения шесть были уничтожены ВС РФ при отражении наступления ВСУ и только одна избежала повреждений. Также в материале подчёркивается, что у украинской армии отсутствуют какие-либо достижения в наступлении.