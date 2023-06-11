Экс-сотрудник Пентагона: Зеленскому сообщили новость, "которую он не хотел слышать"

Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита на подконтрольную Киеву территорию Херсонской области сообщили о больших потерях и неудачах ВСУ. Об этом заявил американский журналист, экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен в колонке на платформе Substack.

Указывается, что украинскому лидеру сказали "новость, которую не хотел слышать", — о потерях ВСУ при попытке наступления в Запорожской области. Так, войска киевского режима лишились множества танков, в том числе французских AMX-10 и немецких Leopard. Также был нанесён удар по критически важному радару Hensoldt TRML-4D AESA, части системы ПВО Iris-T, размещённой в зоне боевых действий для поддержки ВСУ.

По словам журналиста, отбросить Российскую армию не удалось даже "лучшей" в ВСУ 47-й механизированной бригаде, которая была, во-первых, обучена в НАТО, во-вторых — оснащена современными оборудованием и техникой, в том числе американскими боевыми машинами пехоты Bradley, при поддержке огромного числа артиллерии, включая РСЗО HIMARS.

"Неясно, какой общий ущерб был нанесён этой бригаде, но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться", — подчеркнул Брайен.

При этом, отметил он, у Украины есть большие силы, которые она ещё может ввести в бой, а это означает, что наступление находится лишь на начальной стадии. В то же время у ВС РФ есть огромные резервные силы.