Опубликовано видео с ударом дрона по опорному пункту ВСУ
МО показало видео с ударом по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска нанесли удар по опорному пункту Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Видео с этим моментом опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Минобороны России.
Удар по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
"Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ. По опорному пункту был нанесён удар беспилотным ударным летательным аппаратом", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате удара опорный пункт противника вместе с украинскими силовиками был уничтожен.
Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают попытки наступления на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В Минобороны охарактеризовали их как безуспешные.
Telegram / Минобороны России