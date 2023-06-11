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11 июня, 07:20

Опубликовано видео с ударом дрона по опорному пункту ВСУ

МО показало видео с ударом по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска нанесли удар по опорному пункту Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Видео с этим моментом опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Минобороны России.

Удар по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ. По опорному пункту был нанесён удар беспилотным ударным летательным аппаратом", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате удара опорный пункт противника вместе с украинскими силовиками был уничтожен.

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Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают попытки наступления на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. В Минобороны охарактеризовали их как безуспешные.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Светлана Оперук
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