Опубликовано видео с ударом дрона по опорному пункту ВСУ

Российские войска нанесли удар по опорному пункту Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Видео с этим моментом опубликовала в телеграм-канале пресс-служба Минобороны России.

Удар по опорному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"Операторами БПЛА была вскрыта оборудованная позиция боевиков ВСУ. По опорному пункту был нанесён удар беспилотным ударным летательным аппаратом", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате удара опорный пункт противника вместе с украинскими силовиками был уничтожен.