Минобороны сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ на двух направлениях
МО: ВСУ продолжают попытки наступления на Южнодонецком, Запорожском направлениях
Украинские войска продолжают безуспешные попытки наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также в районе Артёмовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедших суток Вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артёмовск", — сказал официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Днём ранее в Запорожской и Херсонской областях ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25, а также уничтожили узел связи бригады теробороны.
ТАСС / Станислав Красильников