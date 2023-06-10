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Регион
Опубликовано 10 июня 2023, 12:30
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Минобороны сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ на двух направлениях

МО: ВСУ продолжают попытки наступления на Южнодонецком, Запорожском направлениях

Украинские войска продолжают безуспешные попытки наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также в районе Артёмовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедших суток Вооружённые силы Украины продолжали безуспешные попытки ведения наступательных действий на Южнодонецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артёмовск", — сказал официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Днём ранее в Запорожской и Херсонской областях ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25, а также уничтожили узел связи бригады теробороны.

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ТАСС / Станислав Красильников

Ирина Фальке
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