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9 июня, 11:45

ВКС России сбили два украинских самолёта

ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в Запорожской и Херсонской областях

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в небе над Запорожской областью. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новое Запорожье Запорожской области в воздушном бою сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", сказал он.

А в районе Бабина Херсонской области, добавил Конашенков, российские системы ПВО сбили украинский Су-25.

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Также в Минобороны сообщили, что российские войска поразили узел связи одной из бригад территориальной обороны в Запорожской области. Кроме того, было уничтожено до 410 украинских военных на Донецком направлении.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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