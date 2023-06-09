ВКС России сбили два украинских самолёта
ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в Запорожской и Херсонской областях
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в небе над Запорожской областью. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новое Запорожье Запорожской области в воздушном бою сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал он.
А в районе Бабина Херсонской области, добавил Конашенков, российские системы ПВО сбили украинский Су-25.
Также в Минобороны сообщили, что российские войска поразили узел связи одной из бригад территориальной обороны в Запорожской области. Кроме того, было уничтожено до 410 украинских военных на Донецком направлении.
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