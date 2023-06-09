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9 июня, 11:34

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 410 украинских военных на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 410 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боёв за сутки уничтожено до 410 украинских военнослужащих", сказал он.

Также противник потерял четыре танка, восемь боевых машин пехоты, семь автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу "Мста-Б". Кроме того, добавил Конашенков, в районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

ВСУ во время наступления понесли первые серьёзные потери на минных полях

ВСУ во время наступления понесли первые серьёзные потери на минных полях

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении. Вклинений в оборону допущено не было.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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