Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Южная группировка войск за прошедшие сутки успешно отразила шесть атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районах населённых пунктов Марьинка и Авдеевка Донецкой Народной Республики. Южной группировкой войск успешно отражены шесть атак подразделений 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель ведомства добавил, что ВСУ пытались атаковать в направлении населённых пунктов Химик, Первомайское, Красногоровка и северной окраины Марьинки (ДНР). Вклинений в оборону допущено не было.