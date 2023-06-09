Российские военные высокоточными ударами нарушили снабжение группировок ВСУ

Вооружённые силы РФ в ночь на 9 июня нанесли удары высокоточным оружием по складам ВСУ, где хранились в том числе беспилотники. В результате было нарушено снабжение группировок украинских войск на передовой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", — отметил он.

По данным МО РФ, этими ударами было нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.