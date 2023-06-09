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Опубликовано 9 июня 2023, 11:20

Российские военные высокоточными ударами нарушили снабжение группировок ВСУ

Вооружённые силы РФ в ночь на 9 июня нанесли удары высокоточным оружием по складам ВСУ, где хранились в том числе беспилотники. В результате было нарушено снабжение группировок украинских войск на передовой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены", — отметил он.

По данным МО РФ, этими ударами было нарушено снабжение группировок украинских войск в районах ведения боевых действий.

Минобороны: ВС России ударили высокоточным оружием по объектам на аэродромах ВСУ
Минобороны: ВС России ударили высокоточным оружием по объектам на аэродромах ВСУ

А 6 июня стало известно о высокоточном ударе российских военных по одному из центров принятия решений ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, цель удара была достигнута, объект поражён. Однако что это за центр, не уточнялось.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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