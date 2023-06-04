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Опубликовано 4 июня 2023, 11:23
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Минобороны: ВС России ударили высокоточным оружием по объектам на аэродромах ВСУ

Вооружённые силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного базирования по объектам на военных аэродромах Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Цель удара достигнута", — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны уточнил, что поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами.

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Ранее сообщалось, что российские военные "Солнцепёком" уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя. А барражирующие боеприпасы "Ланцет" поразили артиллерийскую установку, боевую бронированную машину и автомобиль украинских военных.

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ТАСС / Минобороны РФ

Никита Никонов
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