ВС России "Солнцепёком" уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя

Военные России с помощью тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов.

"Экипажами огнемётных систем "Солнцепёк" уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, барражирующими боеприпасами "Ланцет" были уничтожены артиллерийская установка, боевая бронированная машина и автомобиль украинских военных.