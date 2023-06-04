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4 июня, 03:47

ВС России "Солнцепёком" уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя

Военные России с помощью тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов.

"Экипажами огнемётных систем "Солнцепёк" уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, барражирующими боеприпасами "Ланцет" были уничтожены артиллерийская установка, боевая бронированная машина и автомобиль украинских военных.

МО: ВС РФ поразили полевой лагерь украинского нацформирования в Старой Покровке

МО: ВС РФ поразили полевой лагерь украинского нацформирования в Старой Покровке

Ранее Лайф сообщал, что российская авиация поразила командный пункт ВСУ около Северска. Кроме того, артиллерией были уничтожены взводные опорные пункты ВСУ в районе Богдановки и Котельников.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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