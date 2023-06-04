ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июня 2023, 03:47
3502

ВС России "Солнцепёком" уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя. Удар был нанесён с помощью тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк".

"Экипажами огнемётных систем "Солнцепёк" уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя", — заявил РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов.

Кроме того, барражирующими боеприпасами "Ланцет" были уничтожены артиллерийская установка, боевая бронированная машина и автомобиль украинских военных.

МО: ВС РФ поразили полевой лагерь украинского нацформирования в Старой Покровке
МО: ВС РФ поразили полевой лагерь украинского нацформирования в Старой Покровке

Ранее Лайф сообщал, что российская авиация поразила командный пункт ВСУ около Северска. Кроме того, артиллерией были уничтожены взводные опорные пункты ВСУ в районе Богдановки и Котельников.

BannerImage

t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar