ВС России "Солнцепёком" уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя
Военные России с помощью тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов.
"Экипажами огнемётных систем "Солнцепёк" уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя", — приводит его слова РИА "Новости".
Кроме того, барражирующими боеприпасами "Ланцет" были уничтожены артиллерийская установка, боевая бронированная машина и автомобиль украинских военных.
Ранее Лайф сообщал, что российская авиация поразила командный пункт ВСУ около Северска. Кроме того, артиллерией были уничтожены взводные опорные пункты ВСУ в районе Богдановки и Котельников.
t.me / Минобороны России