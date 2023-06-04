ВС России "Солнцепёком" уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя. Удар был нанесён с помощью тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк".
"Экипажами огнемётных систем "Солнцепёк" уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя", — заявил РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки "Восток" подполковник Олег Чехов.
Кроме того, барражирующими боеприпасами "Ланцет" были уничтожены артиллерийская установка, боевая бронированная машина и автомобиль украинских военных.
Ранее Лайф сообщал, что российская авиация поразила командный пункт ВСУ около Северска. Кроме того, артиллерией были уничтожены взводные опорные пункты ВСУ в районе Богдановки и Котельников.
t.me / Минобороны России