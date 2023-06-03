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3 июня, 11:17

МО: ВС РФ поразили полевой лагерь украинского нацформирования в Старой Покровке

Российские вооружённые силы поразили полевой лагерь украинского националистического формирования в районе села Старая Покровка Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Старая Покровка Харьковской области поражён полевой лагерь украинского националистического формирования", — сказал Конашенков на брифинге.

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Ранее сообщалось, что авиация России поразила командный пункт ВСУ около Северска. Кроме того, артиллерия уничтожила взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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