МО: ВС РФ поразили полевой лагерь украинского нацформирования в Старой Покровке

Российские вооружённые силы поразили полевой лагерь украинского националистического формирования в районе села Старая Покровка Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Старая Покровка Харьковской области поражён полевой лагерь украинского националистического формирования", — сказал Конашенков на брифинге.