МО: ВС РФ поразили полевой лагерь украинского нацформирования в Старой Покровке
Российские вооружённые силы поразили полевой лагерь украинского националистического формирования в районе села Старая Покровка Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Старая Покровка Харьковской области поражён полевой лагерь украинского националистического формирования", — сказал Конашенков на брифинге.
Ранее сообщалось, что авиация России поразила командный пункт ВСУ около Северска. Кроме того, артиллерия уничтожила взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ