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3 июня, 08:45

ВС России уничтожили гаубицу Д-30 и САУ "Акация" на Херсонском направлении

Российские военные за сутки поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" и гаубицу Д-30 ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

"Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Камышаны уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом", — сказал он журналистам.

Также российские войска поразили живую силу противника. В результате удара было ликвидировано пять украинских военных, ещё трое получили ранения различной степени тяжести. А в районе населённого пункта Молодёжное ВС РФ уничтожили САУ 2С3 "Акация" с экипажем из пяти человек и боекомплектом.

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Ранее Лайф рассказывал, что бойцы Российской армии за сутки уничтожили почти сотню артиллерийских подразделений ВСУ. Уточнялось, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в 73 районах удалось поразить живую силу и военную технику.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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