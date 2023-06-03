ВС России уничтожили гаубицу Д-30 и САУ "Акация" на Херсонском направлении

Российские военные за сутки поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" и гаубицу Д-30 ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

"Ночью артиллерийским огнём в районе населённого пункта Камышаны уничтожена 122-миллиметровая гаубица Д-30 с боекомплектом", — сказал он журналистам.

Также российские войска поразили живую силу противника. В результате удара было ликвидировано пять украинских военных, ещё трое получили ранения различной степени тяжести. А в районе населённого пункта Молодёжное ВС РФ уничтожили САУ 2С3 "Акация" с экипажем из пяти человек и боекомплектом.